الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأحد

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

txt

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

txt

تقلبات سعرية بأسواق الذهب العالمية والأوقية تتراجع بنسبة 3.4 % خلال أسبوع


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو3560 جنيهًا للبيع، مقابل 3542 جنيهًا للشراء
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3115 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيهًا للشراء.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا للبيع، مقابل 2657 جنيهًا للشراء.
جاء سعر الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا، مقابل 24800 جنيهًا للشراء
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2339 دولارًا.

مواد متعلقة

تقلبات سعرية بأسواق الذهب العالمية والأوقية تتراجع بنسبة 3.4 % خلال أسبوع

ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية

انخفاض أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية

الذهب يتراجع 2.3% في البورصة العالمية بسبب الفيدرالي

سعر الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

الجريدة الورقية