أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأحد

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو3560 جنيهًا للبيع، مقابل 3542 جنيهًا للشراء

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3115 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيهًا للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا للبيع، مقابل 2657 جنيهًا للشراء.

جاء سعر الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا، مقابل 24800 جنيهًا للشراء

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2339 دولارًا.