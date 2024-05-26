إمام عاشور: دوري الأبطال كان حلم حياتي وسنصنع تاريخا حافلا

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه مع الأهلي.

أكد عاشور إن حلم حياته تحقق اليوم بعد التتويج باللقب الإفريقي الغالي عقب الفوز على الترجي في مباراة الإياب.

أضاف لاعب الأهلي إن التتويج بالألقاب مع الأهلي هو هدف الجميع، وإنه يعلم أنه بعد فترة وجيزة مع الفريق سوف يصنع تاريخًا حافلًا بالبطولات، مؤكدًا أن دوري الأبطال سيكون فاتحة خير عليه في الفترة القادمة.

وتابع أنه مهما تحدث عن زملائه اللاعبين فلن يوفيهم حقهم، مؤكدًا أن الجميع بذلوا جهدًا مضاعفًا حتى توج الله مجهودهم بالنجاح. متمنيًا من المولى -عز وجل- أن يبعد عنه وجميع لاعبي الأهلي شبح الإصابات.

واختتم إمام حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، لافتا بأنه أفضل جمهور في الدنيا، وأنه لا يستطيع أن يصف شعوره بمؤازرة الجماهير اليوم، فحضورهم أمام الترجي كان له مفعول السحر في تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.