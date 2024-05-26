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فلسطين تحتفل بخطاب ابو عبيدة.. ونشطاء: جندي مدجج بالسلاح يأسره قسامي بشبشب
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. هكر يخترق القناة 14 العبرية

صورة للاختراق
صورة للاختراق

اخترق هاكر ليبي يدعى انس العرفي ، بثا لقناة 14 العبرية، واذاع اغنية وطنية فلسطينية، وذلك بعد دقائق من بيان أبو عبيدة، حول أسر  جنود إسرائيليين.
 

افيخاي ينفي أسر جنود

وعقب تصرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن تنفيذ عملية عسكرية أسر خلالها جنود إسرائيليين، نفي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، مشيرا إلى أن جيش الدفاع اوضح انه لا يوجد حادث لاختطاف جندي.

بينما علق موقع حدشوت بزمان العبري، على تصريحات ابو عبيدة، قائلا: من التجربة السابقة لإعلانات حماس، فهي عادة ليست أخبارا كاذبة، وإذا لم تكن هذه حرباً نفسية، فعلينا أن ننتظر 24 ساعة قبل أن نعرف ما هي الحقيقة...

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