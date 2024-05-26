بسبب ارتفاع الحرارة.. المشروبات الساخنة وتزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

كشفت أخصائية التغذية وأخصائية التكنولوجيا الحيوية ناتاليا دينيسوفا، مع ارتفاع الحرارة تحتاج إلى شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين بحذر.

أشارت الدكتورة دينيسوفا إلى أن الحرارة غالبًا ما تنتهك توازن الماء والملح، لأنه بسبب إطلاق الرطوبة بكثرة، يفقد الجسم الإلكتروليتات والمعادن بشكل مكثف.

وحذرت من أن بعض المشروبات تؤدي إلى تفاقم هذا الاضطراب من خلال تحفيز الكلى والجهاز البولي، وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة، وفقدان الأملاح بشكل كبير من خلال العرق والبول يمكن أن يسبب الشعور بالضعف، وفقدان الأداء، وتغيرات الضغط، والإغماء.

من الآثار الخطيرة بشكل خاص التي يمكن أن تسببها المشروبات التي تحفز التعرق والتبول في الحرارة ظهور الدم الكثيف، وقالت ناتاليا دينيسوفا في تعليق لموقع aif.ru، إن المشروبات غير المناسبة في الحرارة تزيد من سماكة الدم وتزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية وفي هذا الصدد، تعتبر المشروبات التي تحتوي على الكافيين غير آمنة.

"في الطقس الحار، من الأفضل عدم شرب القهوة، وهذه المشروبات تحفز إنتاج البول وفقدان السوائل. ونتيجة لذلك، يزيد خطر سماكة الدم والجلطات الدموية. كما أن هناك الكثير من الكافيين في مشروبات الطاقة، لذا من الأفضل أيضًا عدم استخدامها في الطقس الحار.

أشارت دينيسوفا إلى أنه في الطقس الحار، يجب إعطاء الأفضلية للمياه المعدنية، والمياه مع إضافة النعناع أو الخيار أو الليمون أو التوت، بالإضافة إلى مغلي الفواكه المجففة - فهي لا تروي العطش فحسب، بل توفر أيضًا مواد مفيدة وفيتامينات. والعناصر الدقيقة.

ما هي الجلطات الدموية

الجلطات الدموية هي كتل من الدم تشبه الهلام. وعندما تتكوّن استجابةً لتعرض الجسم لجرح أو أي إصابة أخرى، فإنها تساعد على وقف النزف عن طريق إغلاق الوعاء الدموي المصاب. وهذا النوع من الجلطات الدموية يساعد في شفاء الجسم.

لكن قد تتكون بعض الجلطات الدموية داخل الأوردة دون سبب واضح. ولا تذوب بطريقة طبيعية. وقد تتطلب هذه الجلطات تدخلاً طبيًا، خاصةً إذا تكوّنت في الساقين أو الرئتين أو الدماغ. ويوجد عدد من الحالات المَرَضية التي تؤدي إلى تكوُّن هذا النوع من الجلطات الدموية.