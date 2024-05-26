رامي ربيعة : امتلك ٦ ألقاب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

علق رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه أمام الترجي التونسي وحصد اللقب الافريقي الثاني عشر تاريخياً للقلعة الحمراء.

وقال ربيعة خلال تصريحات في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي :

- مش بهتم بحد خالص.. كل اللي بيتكلموا صفر على الشمال بالنسبة لي.. الواحد بيتعب ويجتهد بس والباقي على ربنا، أنا بعامل ربنا وعارف عايز ايه من شغلي ومن حياتي.

- بشكر زملائي اللي كانوا رجالة.. ومصطفى شوبير شالنا في ماتشات كتيرة وكبيرة جوا وبرا.. والشناوي كمان قائد عمره ما بخل بنقطة عرق ومفيش حد في الأهلي نجم أوحد.. تسجيل الهدف مش فارقلي النادي الأهلي اللي كسب.

- 12 بطولة حاصل منهم على 6.. شعور مميز جدا وفي الأهلي كل يوم بطولة بشرط التركيز وتحمل المسؤولية.

- الأندية في الدوري لو لعبوا ماتشين ورا بعض بيقولك مضغوطين ما بالك الأهلي اللي بيلعب في بطولات عديدة.

- مبفكرش في السوبر الأفريقي دلوقتي خالص.. بفكر في الفرحة والانبساط دلوقتي بس.