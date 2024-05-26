شوبير: اللقب الأفريقي أهديه لجماهير الأهلي.. والشناوي أكبر داعم لي
أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا تكليل لجهود جميع اللاعبين، والجهاز الفني، وأهدي اللقب إلى جماهير النادي التي تساند الفريق في كل البطولات.
شوبير: الشناوي أكبر داعم لي
وتابع شوبير أن علاقته بقائد الفريق محمد الشناوي معروفة للجميع، لافتًا إلى أن الشناوي هو أكبر داعم له سواء في التدريبات أو خلال مشاركته في المباريات.
وحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.