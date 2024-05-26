شوبير: اللقب الأفريقي أهديه لجماهير الأهلي.. والشناوي أكبر داعم لي

أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأحمر بلقب دوري ‏أبطال إفريقيا تكليل لجهود جميع اللاعبين، والجهاز الفني، وأهدي اللقب إلى جماهير النادي التي ‏تساند الفريق في كل البطولات.‏

شوبير: الشناوي أكبر داعم لي

وتابع شوبير أن علاقته بقائد الفريق محمد الشناوي معروفة للجميع، لافتًا إلى أن الشناوي هو أكبر ‏داعم له سواء في التدريبات أو خلال مشاركته في المباريات.‏

وحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ‏مساء ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏