صفاء سلطان تخرج عن صمتها في خلافها مع وائل شرف (تفاصيل)

كان بدو يبيع ويقبض

ما زال الخلاف بين الفنانة صفاء سلطان والنجم وائل شرف قائمًا منذ أن أشعلته سلطان قبل أشهر أثناء حوارها في برنامج "يا فيل يا ريل" عبر قناة الجديد متحدثة عن زميلها في مسلسل "بعد السقوط " .

وقالت صفاء عند حديثها عن وائل شرف: "أنا كنت كتير منيحة معه وهو ما عنده وفا، معي بس، مو كل البشرية"، وهو ما سبب حيرة لجمهورهم حول ماهية الخلاف وهو ما صمتت عنه حتى أمس.

لتكشف صفاء سلطان سر خلافها الحقيقي مع الفنان وائل شرف، مؤكدة أنها اضطرت للإدلاء بتصريحاتها الأخيرة فيما يخصه لأن الأمر كان مشروطا عليها قبل مشاركتها في برنامج تفلزيوني.

وتحدثت سلطان في حوار مع الإعلامية كارين سلامة قائلة: “الشي الصح الوحيد أن السيد رزاق الموسوي صاحب شركة ”جلوبل غلف ميديا" عمل وكالة لوائل شرف، ليقوم وائل بوقف مبيع أحد الأعمال لـ 12 محطة بموجب هالوكالة، لأنو كانت العقود عن طريقي، وهو كان بدو يبيع ويقبض".

رد وائل شرف على صفاء سلطان

وبالطبع عند بداية الخلاف لم يظل الفنان السوري ساكنًا حيث خرج ببث مباشر على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي راويًا القصة لها من وجهة نظره وقال: "القصة منذ 14 سنة فقط، أنا هذه الإنسانة لا أعرفها قبل هذا التاريخ، فهي ليست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولا يوجد بيننا أي معرفة شخصية مسبقة".

وأضاف :"أن أول لقاء بينهما وآخر لقاء كذلك، كان في مسلسل "بعد السقوط"، حيث كانت صفاء "مخطوبة" لمنتج العمل، علماً أنه متزوج ولديه أولاد "بطولها".

وتابع:" المنتج أعرفه شخصياً والتقيت به في مهرجان بالبحرين، وبناء على المعرفة المسبقة بيننا طلبني للمشاركة في مسلسله".

وأوضح شرف أيضًا أنه أثناء تصوير العمل دائمًا كان تتحدث الخلافات بين صفاء خطيبها المنتج والذي كان يطلب منه التدخللأنه يعرفه معرفة شخصية وقريب ما يكفي من عائلته وزوجته الأولى والتي طلبت منه هي الأخرى التدخل في قصة زواجهما لينهيه.

واستطرد في الحديث موضحا أن بداية المشكلة الحقيقية كانت بعد الانتهاء من تصوير العمل، موضحاً أن العمل كان صعباً وشاقاً؛ إذ تم تصوير أغلب المشاهد تحت الأنقاض وفي الصيف، واستمر التصوير خلال شهر رمضان.

وأوضح أنه حدثت مشكلة كبيره بينهم لتقوم صفاء بأخذ الأشرطة التي تم تسجيل العمل عليها، وقالت للمنتج إنها لن تسلمه الأشرطة ولا يوجد عمل، مضيفاً أنها كانت مديرة الشركة بحكم أنها خطيبته.

واستكمل وائل شرف أن المنتج اتصل به لاحقاً وطلب منه التدخُّل لاسترداد الأشرطة من صفاء، وعندما طلب منها ذلك، ردّت عليه قائلة:"أنت شو دخلك".

ليضر شرف للجوء إلى القضاء إذ رفع عليها دعوى قضائية عند المحامي العام الأول، وذهبت الشرطة إلى منزلها ولكنها كانت قد هربت حينها، وبعد الملاحقات المستمرة لصفاء تواصلت مع فنان كبير، ليساعدها في إنهاء الموضوع، حيث سلمت الأشرطة، ولكنها استغلت صفتها كمديرة سابقة للشركة المنتجة للعمل، وأخذت ترسل "إيميلات" للقنوات تتهم المنتج بأنه لم يتم الدفعات المالية للفنيين، وتوقف العمل ولم يستطع بيعه باستثناء قناة واحدة.