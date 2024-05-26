خالد عبد الفتاح : الأهلي دومًا المرشح الأول للتتويج بمختلف البطولات

اعرب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم علي الترجي التونسي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي بالقناة الاولي : حققت اليوم البطولة رقم ٨ في مشواري مع الأهلي.

وأوضح : نسعي لتحقيق أي بطولة نتواجد بها وهذا هو قدر الأهلي الذي يبحث فقط عن تحقيق البطولات.



وأشار إلي أن نتيجة الذهاب كانت خادعة خاصة واننا لم نسجل ولكن كان لدينا هدف واضح وهو التتويج بالبطولات.

وقال : الإصابة ابعدتني عن الحسابات الفترة الأخيرة حيث تعرضت لاصابتين ابعدوني عن المباريات وطبيعي أن يشارك الاجهز.



وتابع : لا توجد خلافات مع كولر كما يتردد وطبيعي أن يغضب أي لاعب لا يشارك في المباريات ولكن في النهاية نحترم رؤية الجهاز الفني.

وأوضح : مستمر مع الأهلي ولا توجد أي خلافات كما يردد البعض ونسعي لزيادة حصيلة بطولاتنا مع النادي الأهلي