أبناؤنا في الخارج| جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج".

وتنطلق امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" غدا السبت، 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

آلية امتحانات الشهادة الإعدادية لنظام "أبناؤنا في الخارج"

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

وتحتوي امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.

رابط تحميل امتحانات المرحلة الإعدادية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات المرحلة الإعدادية على نظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024

يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 الامتحان في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اللغة الأجنبية.

ويمتحن طلاب المرحلة الإعدادي بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 للفصل الدراسي الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات.

كما يمتحن طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الجبر والإحصاء والمستوى الرفيع.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتنتهي امتحانات المرحلة الإعدادية بنظام "أبناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 بمادتي الهندية والتربية الدينية.