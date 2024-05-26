الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالأرقام.. بطولات لويس إنريكي في مسيرته التدريبية

لويس إنريكي مدرب
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

قاد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي فريق باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة كأس فرنسا على حساب ليون بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ذلك في مباراة نجمه الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة مع الفريق الباريسي بعدما أعلن اللاعب رحيله بنهاية الموسم.

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تعليق إنريكي على إقالة تشافي من تدريب برشلونة

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إنريكي يطلب رحيل ديمبلي بسبب مبابي

وتعد هذه هي البطولة الـ12 للمدير الفني لويس إنريكي في مسيرته التدريبية وهي كالأتي:

كأس اسبانيا (3 مرات)

الدوري الاسباني (مرتين)

السوبر الاسباني (مرة)

دوري أبطال أوروبا (مرة)

السوبر الأوروبي (مرة)

كأس العالم للأندية (مرة)

السوبر الفرنسي (مرة)

الدوري الفرنسي (مرة)

كأس فرنسا (مرة)

ويعد إنريكي من المدربين المميزين وقاد العديد من الأندية الكبرى خلال مشواره مع كرة القدم أبرزها برشلونة الإسباني وحقق معه العديد من البطولات وأخرها باريس سان جيرمان الفرنسي.

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