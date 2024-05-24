تعليق إنريكي على إقالة تشافي من تدريب برشلونة

كشف لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدرب برشلونة السابق، عن رأيه في قرار إقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز من القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها الصحف: " بعد مباراتنا أمام برشلونة في دوري الأبطال قلت أنني أريد بقاء تشافي في البارسا، وأنا متمسك بما قلته حتى الآن ".

ويرى إنريكي أن استمرار تشافي كان القرار الأفضل وأنه لا يرجح فكرة الإقالة في الوقت الحالي، حيث أن المدرب الإسباني قادرًا على تقديم المزيد للفريق خلال الفترة المقبلة ".

رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل تشافي هيرنانديز

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اليوم الجمعة رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أكد فيه عدم استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه رغم قرار تمديد عقده قبل عدة أسابيع.

كشف برشلونة في بيانه أن خوان لابورتا رئيس النادي اجتمع مع تشافي بحضور نائب الرئيس رافا يوستي المدير الرياضي لبرشلونة أندرسون لويس دي سوزا، حيث تم إبلاغ المدير الفني بعدم استمراره كمدرب للفريق.

ويتولى تشافي قيادة الفريق للمرة الأخيرة خلال مباراته أمام اشبيلية في ختام منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا" والمقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد.

وتوجه نادي برشلونة بالشكر لتشافي على جهوده مع الفريق كمدرب، ومسيرته الرائعة كلاعب للبلوجرانا طوال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الأيام القليلة الماضية عن إسم المدير الفني الجديد وتشكيل جهازه المعاون.