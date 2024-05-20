إنريكي يطلب رحيل ديمبلي بسبب مبابي

يبدو أن علاقة لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، أصبحت متوترة للغاية خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "مونت كارلو" الفرنسية، أن لويس إنريكي لديه إنزعاج كبير من ديمبلي، بعد سفر اللاعب مع زميله كيليان مبابي لحضور مهرجان "كان" السينمائي".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إنريكي طلب رحيل ديمبلي عن باريس سان جيرمان، حيث يرى أن اللاعب لم يلتزم ولديه مباراة مهمة أمام ميتز.

وكان ديمبلي قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الحالي، بعدما دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وقدرها 50 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ديمبلي لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى 2028 المقبل، حيث أحرز 5 أهداف، بينما صنع 14 هدف اَخر خلال 41 مباراة هذا الموسم.