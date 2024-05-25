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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي: "لو خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف سعرها مرتين.. اقطعها ولا أغليها"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التكلفة الكبيرة التي تتحملها وزارة الكهرباء من أجل استمرار الإنارة 24 ساعة يوميًا، متابعًا: "لو عايز أبيع الكهرباء بسعرها اللي بتكلفهوني دلوقتي.. المواطن اللي بيدفع 100 جنيه هيدفع 300 جنيه.. بس إحنا مش بنعمل كده".

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

 تابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "لو خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف سعرها مرتين.. اقطعها ولا أغليها"، موضحًا أنه في حالة أننا نريد أن يتم استخدام الكهرباء على مدار الـ24 ساعة بدون قطع كهرباء "لابد من زيادة ثمن الكهرباء مرتين تلاته".

 

وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم عمل خطة في 2016 لكي يكون ثمن السلعة بنفس قدر تكلفتها، ولكن لابد من وضع في الاعتبار الأزمات التي نمر بها والأحداث المحيطة من كورونا وحروب وتأثيرها علينا، لابد من مواجهة التحديات وتحمل، منوهًا بأن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

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