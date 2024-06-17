فرنسا والنمسا.. أرقام منتظرة للديوك في ضربة البداية لـ يورو 2024

يستهل منتخب فرنسا مشواره في بطولة يورو 2024 بمواجهة نظيره النمساوي، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ويبحث منتخب فرنسا المدجج بالنجوم عن انطلاقة قوية في يورو 2024 كجرس إنذار للجميع، حيث تطمح كتيبة الديوك التتويج باللقب في النسخة الحالية لمصالحة الجماهير الفرنسية بعد خسارة كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.

وعلى الرغم أن الأرقام والمعطيات تميل لصالح المنتخب الفرنسي إلا أن النمسا واحدة من الأحصنة السوداء في الكرة الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت خصمًا لا يستهان به أمام كبار أوروبا، لذا فمن المتوقع أن تفجر مفاجأة وتفرض نفسها في يورو 2024.

ولكن هناك أمر آخر يعزز حظوظ الديوك الفرنسية وهي أرقام منتظرة لعناصره في ضربة البداية في يورو 2024 والتي نستعرضها في السطور التالية.

أرقام فرنسا المنتظرة في انطلاق يورو 2024