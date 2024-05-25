فرحة عارمة لجماهير الدقهلية بفوز الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا

شهدت شوارع وميادين محافظة الدقهلية ، مساء اليوم السبت، فرحة كبيرة عقب إطلاق حكم مباراة الأهلى والترجى صافرته معلنا فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف مقابل لاشيء فى إستاد القاهرة، حيث شهدت شوارع المحافظة فرحة غامرة، ونزلت بعض الجماهير للشوارع.

وحمل المواطنون أعلام النادى الاهلى وهتفوا للأهلى، وقاموا بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية إبتهاجا بالفوز الكبير.

وكانت مقاهى الدقهلية قد إستعدت مساء اليوم السبت لإستقبال مشاهدى مباراة النادى الأهلى المصرى والترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم السبت وذلك فى إطار نهائى إفريقيا فى إستاد القاهرة .

وتم وضع شاشات عرض وكراسى بسااحات المقاهى لتوفير مناخ مناسب للمشجعين خلال المباراة .

وقال السيد حجازى مشجع أهلاوى مشاهدة المباريات من خلال المقاهى لها طعم مختلف تماما حتى لو كان هناك إمكانية لبث المباريات على القنوات المفتوحة مضيفا الجلوس وسط الأصدقاء أثناء التشجيع يعطى حماسا للتشجيع.