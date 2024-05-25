الـ12 بتوقيت الأهلي.. فرحة هيستيرية لجماهير المارد الأحمر في الأقصر

بعد تتويجه بطل القارة

حالة من الفرح سادت جماهير النادي الأهلي في الأقصر عقب اطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء الذي جمعه مع الترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ ليتوج المارد الأحمر بطلًا للقارة السمراء للمرة الـ12.

دوت هتافات الجماهير باسم النادي الأهلي تعبيرًا عن فرحتهم بتتويج الأهلي بطل هذا الموسم بالقارة، مؤكدين أن ثقتهم في ناديهم المفضل أبدًا لن تخذلهم.

وواصل الشباب الهتاف ناحية كورنيش النيل وسط أجواء احتفالية كبرى، وزين علم القلعة الحمراء كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال القارة السمراء.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .