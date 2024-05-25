لاعبو الأهلي يحتفلون باللقب الأفريقي على طريقة علي معلول

حرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم التونسي المصاب علي معلول خلال الاحتفال بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي، بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.

واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة احتفالية علي معلول الشهيرة دعما للاعب التونسي الذي أصيب في مباراة الذهاب.

ودعم محمد الشناوي قائد الأهلي خلال رفعه كأس دوري أبطال أفريقيا في مراسم التتويج باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخ المارد الأحمر، زميله علي معلول وارتدى قميص زميله التونسي.

وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في بطولة السوبر الأفريقي.