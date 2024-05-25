مصرع واصابة 14 اثر إنقلاب سيارة ميكروباص في الدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة علي طريق شربين- دمياط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.
انقلاب سيارة ميكروباص في الدقهلية
ننشر أسماء ضحايا الميكروباص:-
- مصرع أميرة أحمد أبو المجد، تبلغ من العمر 38 عامًا.
- أصابة/ طارق الباز محمد البالغ من العمر 43 عامًا “الرأس والصدر”.
- فاطمة طنطاوي السيد، تبلغ من العمر 50 عامًا، "جرح في الرأس 20 سم.
- جمال عبد الحميد، تبلغ من العمر 70 سم، اصابة “جرح بالرأس 10سم - وكسر بالساق الأيمن”.
- يزين السعيد، عمره 5 سنوات، “بسحجات وكدمات”.
- إسماعيل المنشاوي، 60 عامًا، "اشتباه ما بعد الارتجاج".
- أنغام عبد الهادي، عمرها 26 عامًا، “كدمة بالظهر”.
- عبد الرحمن أحمد، يبلغ من العمر 21 عامًا، إصابة في الرأس.
- يوسف مسعد مسعد، عمره 29 عامًا، جاري فحصه.
- محمدي الشحات، عمره 17 عامًا، مصاب “بجروح متفرقة بالوجه والرأس”.
- عزة يسري عثمان، تبلغ من العمر 27 عامًا، “اشتباه ما بعد الارتجاج”.
- سعديه رزق أحمد، عمرها 58 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.
- كارم علي عبد ربه، عمرها 42 عامًا، كدمة بالظهر.
- أم محمد عبد الغفار المتولي، 75 سنة، مقيمة بشربين، باشتباه كسر بالساق اليسرى والساعد الأيمن.
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة علي طريق شربين- دمياط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية موقع الحادث، برفقة قوات الإنقاذ النهري، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.