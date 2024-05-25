مصرع واصابة 14 اثر إنقلاب سيارة ميكروباص في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة علي طريق شربين- دمياط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

انقلاب سيارة ميكروباص في الدقهلية

ننشر أسماء ضحايا الميكروباص:-

مصرع أميرة أحمد أبو المجد، تبلغ من العمر 38 عامًا.

أصابة/ طارق الباز محمد البالغ من العمر 43 عامًا “الرأس والصدر”.

فاطمة طنطاوي السيد، تبلغ من العمر 50 عامًا، "جرح في الرأس 20 سم.

جمال عبد الحميد، تبلغ من العمر 70 سم، اصابة “جرح بالرأس 10سم - وكسر بالساق الأيمن”.

يزين السعيد، عمره 5 سنوات، “بسحجات وكدمات”.

إسماعيل المنشاوي، 60 عامًا، "اشتباه ما بعد الارتجاج".

أنغام عبد الهادي، عمرها 26 عامًا، “كدمة بالظهر”.

عبد الرحمن أحمد، يبلغ من العمر 21 عامًا، إصابة في الرأس.

يوسف مسعد مسعد، عمره 29 عامًا، جاري فحصه.

محمدي الشحات، عمره 17 عامًا، مصاب “بجروح متفرقة بالوجه والرأس”.

عزة يسري عثمان، تبلغ من العمر 27 عامًا، “اشتباه ما بعد الارتجاج”.

سعديه رزق أحمد، عمرها 58 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كارم علي عبد ربه، عمرها 42 عامًا، كدمة بالظهر.

أم محمد عبد الغفار المتولي، 75 سنة، مقيمة بشربين، باشتباه كسر بالساق اليسرى والساعد الأيمن.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة علي طريق شربين- دمياط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية موقع الحادث، برفقة قوات الإنقاذ النهري، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.