منظومة اليونسكو.. الإسكندرية أول مدينة فى افريقيا قادرة على مواجهة تسونامى

اكد دنيس تشانج ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة ان التعاون مع مدينة الإسكندرية بدأ منذ عدة سنوات واليوم نعلن أن الإسكندرية هي أول مدينة في مصر وفي قارة أفريقيا القادرة على مواجهة أي موجة تسونامي.

وقال ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون مع مدينة الإسكندرية فيما يتعلق بكيفية وآليات مواجهة أي تغيرات مناخية أو موجات تسونامى، بدأ منذ عدة سنوات عديدة مضت كيفية التصدى لاى موجات لتغير المناخ

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم دنيس تشانج سينج، ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمسئول عن برنامج الحد من مخاطر موجات تسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، وذلك لتكريم محافظة الإسكندرية بمناسبة تحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن الإسكندرية مدينة عريقة وبها الكثير من الآثار والمباني القديمة التي تستحق الحفاظ عليها، لذا تم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بحماية الشواطئ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي والدكتورة سوزان الغرباوي نائبا رئيس المعهد، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.،و تم تكريم جميع المشاركين في ملف الحد من مخاطر موجات تسونامي.