برلماني: حادث معدية أبو غالب نتيجة "إهمال جسيم".. نحتاج عقاب صارم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يصدر للمعديات تراخيص ويجدد الترخيص سنويًا وقبل التجديد لابد من الوقوف على الاشتراطات وأن تكون المعدية محدثة وبها وسائل أمان، مشيرًا إلى أن رخصة معدية أبو غالب منتهية منذ سنة وهناك تقصير من أجهزة الرقابة، وهو تقصير من أجهزة المحافظ.

معدية أبو غالب

وأوضح "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث في المعديات مؤخرًا إهمال جسيم وهذا المشهد يكرر كثيرًا، وما شهدناه في معدية أبو غالب هو "إهمال جسيم" ولابد من التفتيش الدوري على المعدية للتأكد بأنها حالة جيدة، أن الموضوع محل تحقيق النيابة العامة وستجازي المقصر، ويطالب بأن يكون العقاب صارم.

وأضاف أن الدولة له دور ودورها تنظيمي وليس تشغيلي ودورها الرقابة على العديد من الأعمال، مؤكدًا أن بناء في نقطة أو قرية كوبري سيكون أمر مكلف، منوهًا بأن الرقابة البرلمانية ليست عينية ولكن رقابة على الحكومة وليس من وظيفة النائب أن يمر على المعديات أو ما شبه ولكن هذا الدور لابد أن يكون على المختص، مؤكدًا أن هناك تقصير كبير ويتم العمل على إنهاء هذا الملف والوصول لحل.