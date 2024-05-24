جثمان جني المفقودة في حادث معدية أبو غالب "دفن بالفعل وأستبدل الجثمان".. تفاصيل

انتهت رحلة البحث التي استمرت أربعة أيام عن جني بنت قرية سنتريس بمركز أشمون بالمنوفية، ضحية معدية أبو غالب اتضح أنها خرجت واتبدل جثـمانها بأخرى من قرية القناطرين عقب تأكيد والدتها، لتنتهي رحلة معدية أبو غالب

حيث قال أحد المقربون من أسرة الطفلة جنى عبد الله، المفقودة منذ يوم الثلاثاء الماضي، داخل مياه نهر النيل بعد انقلاب “ميكروباص” من أعلى معدية أبو غالب بمحافظة المنوفية، عن مفاجأة بشأن جثتها.

وأكد أحد المقربون من الأسرة أن جثة جنى عبد الله دفنت بالفعل في مقابر أسرتها بمعرفتهم، والبحث عنها حتى الآن بسبب خطأ استبدل فيه اسمها باسم بفتاة أخرى تدعى “ملك”.

استبدال الجثة بغيرها تدعي ملك

أضافوا، أنه في أثناء عمليات البحث عن الفتاة في اليوم الرابع من الحادث، شاهدت والدة “جنى” مقطع فيديو يظهر انتشال الفتيات الغارقات من مياه نهر النيل، وتعرفت بالفعل على ابنتها، وبالتحري عن الأمر، اكتشف دفن جثمان الطفلة على أنها فتاة أخرى تدعى “ملك”، إلا أن الأخيرة هي المفقودة داخل مياه النيل.

وترجع احداث الواقعة



كشفت وزارة الداخلية، سببًا صادمًا لوقوع حادث معدية أبو غالب، حيث تم القبض على سائق الميكروباص الذي سقط من أعلى المعدية بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وتبيّن من الفحص نزول السائق من السيارة دون التأكد من استخدام الفرامل، وهو ما يعرف شعبيا بين السائقين بـ"تعشيقة الفرامل"، ما أدى لسقوطها في النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رخصة منتهية



كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للريّاح، اهتزت - كما هو مألوف - لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسؤول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، ما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبيّن من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس 2023.

من صور مفارقات القدر، وبينما يواصل فرق الإنقاذ النهري لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة، عمليات البحث والتمشيط عن جثمان الطفلة جنى آخر ضحايا حادث معدية أبو غالب، بمشاركة بين الغواصين من رجال الإنقاذ النهري وبعض الصيادين والأهالي، فوجئوا بشاب يبحث عن شقيقته بعد تغيبها عن المنزل من 3 أشهر، وكأن مع حدث يلوح الي اخر طوق نجاة للبحث عن شقيقته المتغيبة .

بعد تغيبها بـ 3 أشهر.. أسرة تبحث عن فتاة بجانب البحث عن جني اخر ضحايا معدية أبو غالب..

وقال شقيق الفتاة المتغيبة للأهالي، إن شقيقته تغيبت منذ 8 أشهر ويبحث عنها ظننا أنها من ضمن الجثامين التي خرجت.

وقال أحد الأهالي إن والدة الفتاة المتغيبة توجهت إلى المستشفى للتعرف على الفتاة، ولكنها لم تجدها، وتكثف الأجهزة المعنية من عمليات البحث عن جثمان جنى ابنة قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ووصل التمشيط إلى مصرف بولين الواقع في محافظة البحيرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، في محاولات للبحث عن الجثمان في أي مكان من الوارد أن يظهر فيه، لدفنها بمقابر أسرتها، ومساعدة أسرتها الموجودة على شاطئ النيل منذ أربعة أيام.