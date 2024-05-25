واقعة معدية أبو غالب تتكرر بالدقهلية.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط ميكروباص بترعة

بعد أيام من سقوط ميكروباص فى معدية أبو غالب بمنشاة القناطر منذ قليل أصيب 9 أشخاص، بإصابات مختلفة، بسبب سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونه فى ترعة، على طريق السعدية بناحية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالى وقوات الإنقاذ النهرى من انتشال المصابين، وجار البحث عن آخرين.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين بسقوط سيارة ميكروباص داخل الترعة على طريق القرية السعدية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال المصابين، ونقلهم إلى مستشفى شربين العام، وقد تبين إصابة كل من طارق الباز محمد الباز، 43 سنة عزبة روسيا وإصابته بالرأس، وجمال عبد المجيد 70 سنة وإصابة بالساق اليمنى، وفاطمة الطنطاوى السيد الحداد كفر الترعة القديمة، وإصابته بالفقرات القطنية، والسيد إسماعيل المنشاوى 60 سنة كفر الترعة، وأنغام عبد الهادى الجزائرى 26 سنة إصابة بالصدر، ويزن السعيد خالد وهبة، سنة ونصف، وإصابته بالصدر، وسعدية رزق أحمد الشربينى 58 سنة كفر الترعة إصابة بالفقرات، وعزة يسرى عثمان 40 سنة إصابة بالكوع الأيسر والصدر، وكارم على عبد ربه على 42 سنة، إصابة بالفقرات القطنية والبطن والحوض، وجار البحث عن باقى الحالات؛ وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع..م ا." و"ح.ا.ى" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "ص ا.م." وزوجها "م.ر"، بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتابة عبارات خادشة للحياء مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتهديد المجنى عليها وزوجها بإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور لها على الفيس بوك مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين، كما اعتدى المتهمون على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها وزوجها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

طلبت نيابة منشأة ناصر الاستعلام عن أهلية رجل مسن توفى ولا يوجد أى أوراق تدل على هويته، وذلك للتصريح بدفنه، وتم تحرير محضر إدارى منشية ناصر تحت رقم 6129 لسنة 2024.

بداية الواقعة عندما عثر الأهالى فى منطقة الدويقة على رجل مسن وحالته الصحية متدهورة، فقاموا بنقله إلى مستشفى الشيخ زايد، لكنه توفى عقب تدهور حالته الصحية، ولم يعثر على أى أوراق تدل على هويته سوى اسمه "محمد شرابى"، ولم يستدل على أى فرد من أهليته وذلك للتصريح بدفنه.

لقى شاب مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط، وتم نقله جثته إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شاب بإحدى قرى العياط، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى ملابسات الحادث، حيث تبين أن الشاب لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.