مكملات غذائية ضرورية للحفاظ على بشرة نضرة

أصبح الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب من الإهتمامات الأساسية للكثيرون ولاسيما الفتيات حيث يتبع الكثيرون منا روتين يومي بإستخدام منتجات تجميلية، غالبا ما تكون باهظة الثمن، للحفاظ على مظهر صحي للبشرة مع التقدم في العمر.

ويشير الخبراء إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يوفر التغذية الضرورية للحفاظ على البشرة نضرة ومشدودة، وتقدم خبيرة التغذية، جينيفر هانواي، أهم ثلاثة عناصر غذائية للبشرة لتبدو ذات مظهر قوي، والتي توصي بها لأولئك الذين يبلغون من العمر 30 عاما فأكثر.

أحماض أمينية

أوضحت هانواي في حديث لموقع MindBodyGreen أنه عندما يدخل الأشخاص في أواخر العشرينات من عمرهم، يتباطأ إنتاج الكولاجين، ويوفر الكولاجين بنية الجلد والعضلات والعظام والأنسجة الضامة.

ويمكن تعزيز إنتاج الكولاجين عن طريق التأكد من الحصول على ما يكفي من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين.

وشرحت أنه عند التقدم في السن، فإن الجسم "لا يعطي الأولوية للجلد كعضو أساسي، على عكس الدماغ أو القلب أو الرئتين. لذلك، إذا كنا نتناول الحد الأدنى من البروتين أو حتى ما يكفي منه، فلن يتمكن الجسم من إعطاء تلك الأحماض الأمينية الإضافية لبشرتنا أو شعرنا أو أظافرنا للحفاظ على مظهرها الصحي".

وتوصي هانواي بتناول غرام واحد أو غرامين من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وتشير إلى أنه "بالنسبة لمعظم النساء، فإن 100 إلى 120غ هي نقطة بداية جيدة حقا".

أوميجا 3

مع تقدم الأشخاص في العمر، يضعف حاجز الجلد لديهم، ويمكن أن تؤدي الضغوطات الداخلية مثل الالتهاب ونقص العناصر الغذائية إلى إتلاف الجلد، وكذلك العوامل الخارجية مثل التعرض لأشعة الشمس والتلوث.

وقال جراح التجميل الشامل الدكتور أنتوني يون لموقع MindBodyGreen: "إن تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية هو أمر يمكنك القيام به للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة".

ويؤكد ماريوس موراريو، وهو خبير تغذية، على أهمية استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بعض الأسماك، وبعض الزيوت النباتية، والمكسرات، قائلا: "إن أحماض أوميغا 3 الدهنية القوية لا تفيد بشرتك فحسب، بل تفيد عقلك أيضا"، وأضاف "يخاف الكثير من الناس من الدهون ولكنها مهمة جدا ومفيدة جدا".

وأظهرت الأبحاث أن تناول مكملات أوميغا 3 يمكن أن تساعد على موازنة الاستجابة الالتهابية للبشرة.

الإنزيم المساعد Q10، أو CoQ10

يعد الإنزيم المساعد Q10، والمعروف أكثر باسم CoQ10، أحد مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، ويدعم نمو الخلايا وصيانتها. وهو يحمي الخلايا الليفية، والخلايا التي تنتج الكولاجين والألياف المرنة التي تساهم في شباب البشرة، وثبت أن تناول مكملات CoQ10 يقلل التجاعيد ويحسن نعومة البشرة.