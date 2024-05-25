جندي إسرائيلي ملثم يعلن تمرده على الجيش.. فيديو

ظهر أحد جنود الاحتياط بجيش الاحتلال في فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، داعياً نتنياهو إلى المضي قدما في التوغل داخل غزة، ومواجهة مقاتلي حماس "حتى النصر"، وفق تعبيره.

ونشرت قناة الحدث مقطع الفيديو التالي:

"عليكما الاستقالة".. فيديو متداول لجندي إسرائيلي متواجد بـ #غزة يعلن تمرده على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي ودعمه المطلق لـ #نتنياهو#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/YFub0H0Wvz — ا لـحـدث (@AlHadath) May 25, 2024

وأعلن الجندي الملثم تمرده على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، داعياً إياهما للاستقالة في حال قررا سحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

كما أكد أن 100 ألف جندي احتياطي مستعدون للقتال حتى النهاية، مشددا على رفضهم تسليم القطاع إلى حماس أو السلطة الفلسطينية أو حتى أي قيادة عربية أخرى.

وختم مجددا دعمه المطلق لنتنياهو، الذي دارت ولا تزال خلافات شتى بينه وبين غالانت حول الحرب، وإدارة القطاع الفلسطيني المدمر.

ويواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.