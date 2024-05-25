إحالة لص مركبات التوك توك للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك من المواطنين فى السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من صاحب جراج له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على مراقب بامتحانات بالشهادة الإعدادية وإصابته بجرح 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن المتهمين شاب

ووالده وشقيقته بسبب خلافات سابقة بين الشاب والمجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى، بوصول" ع م ع" 39 عاما مراقب بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بعزبة أبو عبده نطاق مركز أولاد صقر، بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر تعدي من آخرين عليه، وتم تقديم الاسعافات الاولية له وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب والده وشقيقته، وأنهم قد تعدوا بالضرب على المجني عليه بعد انتهاء مراقبته على امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم ليس لها علاقة بالامتحانات، وتم ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تُجري النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل عدد من النساء بإحدى المجتمعات العمرانية، وذلك داخل الديوان العام للنيابة العامة بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

واكتشف رجال الأمن في محافظة بورسعيد، وجود جثمان لسيدة على إحدى جنبات محور 30 يونيو، واتضح بعد إجراءات عديدة بواسطة النيابة العامة، أن الجثة ضمن مجموعة من الجثث التي تم قتلها بنفس الطريقة، وترجع إلى "سفاح التجمع"

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على سفاح التجمع، وذلك عقب مقتل 3 سيدات، وتشير المعلومات إلى أن المتهم كان يعمل مدرسا بمدرسة خاصة، وتم فصله من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند فى القاهرة.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فتم تحرير محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، وتم تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك . س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت الواقعة التي قادت رجال الشرطة إلى فك لغز الجريمة، وقادت للقبض على المتهم هي العثور على جثة ببورسعيد وبربط الوقائع وتتبع المتهم تبين أنه وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وتقوم أجهزة الأمن بفتح تحقيقات موسعة مع المتهم للوقوف حول نشاطه الإجرامي، ويجري استجواب المتهم لمعرفة جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.