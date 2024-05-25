إعادة عرض مسلسل "حق عرب" على الحياة .. اليوم

ينطلق اليوم السبت إعادة عرض حلقات مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي على شاشتها، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في شهر رمضان الماضى بشكل حصرى على قناة on ونجاحه الجماهيري الكبير. وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.

قصة حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

وكان تم تكريم أبطال مسلسل حق عرب من وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال حفل إطلاق نتائج المرصد الإعلامي وتكريم الأعمال الفائزة بجائزة اختار حياتك دراما رمضان بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت أبدت الفنانة وفاء عامر، سعادتها بمشاركتها فى ماراثون رمضان بمسلسل "حق عرب".

وقالت وفاء عامر، في مداخلة هاتفية: "أنا متيمة بكل الفنانين في المسلسل، وأوعد المشاهدين بمشاهدة ممتعة لعمل رائع وإنتاج محترم وأنا مغرمة بالمسلسل كله".

وأضافت وفاء عامر قائلة: "إذا عرض عليا عمل جيد ولم أقبله سيكون حرام عليا أن أترك هذا العمل".

من ناحية أخري، كشفت الفنانة وفاء عامر عن رأيها إذا طلب زوجها الزواج عليها، قائلة :"لو جوزي قاللي أنا عايز اتجوز عليكي هقوله آه يا حبيبي أمتى، طالما حاجة هتبسطه عادي أوي".

وأضافت وفاء عامر خلال ت

صريحات تليفزيونية:"جوزي مش هيتجوز عليا بس الممنوع مرغوب ولو فكر يتجوز مش همانع وأفضل أقول لأ، أنا بغير عليه بس مش هرفض إنه يتجوز، ومحدش يقدر ينافسني أساسا".

وتابعت وفاء عامر: "لو جالي زوجي وواخد القرار إنه هيتجوز مش هينفع اتصدم به وأقول له لأ لإنه كده كده هيتجوز".