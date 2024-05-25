وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

في إطار الاطمئنان ميدانياً على سير أعمال اللجان في أول أيام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء ، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أ.ح. دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم السبت الموافق 25 / 5 / 2024 م مدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة طور سيناء التي تضم لجنة مدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنات .

الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية..

واطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال اللجان بالمدرسة مشدداً على توفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر حيازة الهواتف المحمولة وأى أجهزة الإلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين او المحلاظين أو الطلاب ، مع استثناء رئيس اللجنة فقط للتواصل مع غرفة العمليات ، ونوه وكيل الوزارة بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية دور مسؤول أمن اللجنة بعدم السماح بدخول أى شخص الى الجنة إلا بعد التحقق من شخصيته والرجوع لرئيس الجنة فقط وذلك وفق الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .

يذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة اليوم 1227 طالب/طالبة داخل 14 لجنة امتحانية .