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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس متحف الحضارة يشارك في المهرجان الدولي "إنتيرميوزيوم 2024" بموسكو

الدكتور ميسرة عبدالله
الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئ

شارك الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، بمتحف الحضارة في فعاليات المهرجان الدولي "Intermuseum2024" والمقام بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان "المتاحف هي البشر".

وجاءت المشاركة بدعوة من وزارة ثقافة روسيا، حيث شهدت فعاليات المهرجان إقامة عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية بمشاركة واسعة من جميع متاحف العالم، والخبراء المتخصصين في مجال المتاحف حيث تم تبادل الخبرات فيما بينهم.

وقد شارك الدكتور ميسرة عبد الله في إحدي الحلقات النقاشية للمهرجان والتي افتتحتها السيدة أولجا ليوبموفا وزيرة الثقافة الروسية، بعنوان " أهمية التراث الثقافي ودوره في تنمية رأس المال" حيث استعرض تاريخ إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية، ودوره كمنارة ثقافية وعلمية متكاملة تساهم في التعرف على الحضارة المصرية، وحماية التراث المصري،  وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

كما شارك في هذه الحلقة 250خبيراً ومتخصصاً من المؤسسات الثقافية والمتحفية الرائدة على مستوى العالم، والذين دارت مناقشاتهم حول الممارسات المتحفية الحديثة.

وعلى هامش مشاركته بالمهرجان، عقد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف عدداً من اللقاءات المهنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين المتاحف الروسية والمتحف القومى للحضارة المصرية، كما ألقى محاضرة بالمتحف القومى بموسكو ، تحدث فيها عن التأثير الاقتصادي والثقافى للمتحف القومى للحضارة المصرية، ودوره الرائد في تنميةالمجتمع , وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين بالمتاحف وإدارة التراث الثقافى فى روسيا .

وقد شارك في المهرجان كل من  ميخائيل شفيديكوى الممثل الخاص لرئيس التعاون الدولى الروسى،والسيدة إلينا خارليموفا رئيس قسم المتاحف والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، والسيد سيرجى نوفيكوف رئيس إدارة المشروعات العامة التابعة لرئاسة الجمهورية الروسية، والسيد ميخائيل بيتروفسكى مدير متحف الارميتاج ورئيس اتحاد المتاحف الروسية، والسيد ألكسى ليفيكين مدير متاحف الدولة التاريخية، والسيد سيميون ميكايلوفسكى رئيس أكاديمية سان بطرسبرج للفنون

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