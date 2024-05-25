تمريض الزقازيق تعقد ندوة تعريفية حول "استشراف المستقبل فى الابتكار وريادة الأعمال"

تعقد وحدة الإبتكار ونقل التكنولوجيا بكلية التمريض بجامعة الزقازيق، ندوة تعريفية عن «استشراف المستقبل فى الابتكار وريادة الأعمال»، غدا الأحد، وذلك من منطلق حرص الوحدة على نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

تُعقد الندوة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان محمد ترك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة فريدة حسونة مدير وحده الابتكار، إنه من المقرر أن يحاضر في الندوة الدكتور محمود سطوحي أستاذ الكيمياء الحيوية ومدير مكتب الإبتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعة، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤ فى تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المناقشات بالكلية، مع العلم أن الحضور مجانى مع الحصول على شهادة.

وفي سياق متصل، أظهر تصنيف The Center for World University Rankings (CWUR) الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2024؛ تقدم جامعة الزقازيق هذا العام، حيث حققت الجامعة المركز 1106 على مستوى العالم بين 20966 جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة 46 مركزًا عالمياً عن تصنيف العام الماضى حيث كانت بالمركز 1152.

جامعة الزقازيق المركز السادس محليًا بين 20 جامعة مصرية

وحققت جامعة الزقازيق المركز السادس محليًا بين 20 جامعة مصرية، والمركز الثامن عشر أفريقاً، كما حصدت الجامعة المركز 1055 عالمياً فى معيار البحث العلمى متقدمةً 85 مركز عن العام 2022-2023.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز وتحسن مؤشر البحث العلمي للجامعة بما يزيد عن 8٪ عن العام الماضي، كما أثنى على الجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الجامعة، تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأثنى الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما حققته الجامعة من تقدم فى هذا التصنيف، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمى له أكبر الأثر فى تحقيق مراكز متميزة فى التصنيفات العالمية، ومشيدا بإدارة الجامعة لوضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها، وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، والذي يجعلها مرجعًا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي.

وأشار نائب رئيس جامعة الزقازيق إلى التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، لافتاً إلى أن تقدم الجامعة في مؤشرات البحث العلمي، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة النشر الدولي، فضلاً عن جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي، مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي إلى أن تصنيف "CWUR" يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويتم استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف (التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمى( علي النحو التالي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% و تميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10% ومخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

كما أوضح كلًا من الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الاستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.

وتنشر CWUR تصنيفات جامعية عالمية موثوقة، والمعروفة بالموضوعية والشفافية والاتساق، والتي تحظى بثقة الطلاب والأكاديميين ومديري الجامعات والحكومات من جميع أنحاء العالم.