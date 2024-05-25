تعرف على شروط التقديم لفريق رواد وعلماء مصر(فيديو)

تحدثت الدكتورة آمال موافي، مدير برنامج رواد وعلماء مصر، طريقة التقديم لفريق رواد وعلماء مصر والمنح الجامعية، مشيرةً إلى أن ذلك يتم عبر استمارة التقديم المتاحة على صفحة التعليم العالي، مؤكدة أنها متاحة في الوقت ذاته على صفحات الجامعة الأمريكية، وأن هناك عبر هذه الصفحة الصفحات مجموعة من الأسئلة والأجوبة وهي الأكثر شيوعاً التي من الممكن أن يفكر فيها الطالب أو ولي الأمر عند التقديم لهذه المنحة.

الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المجتمع

وأكدت «موافي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، على ضرورة أن يكون الطالب لديه بعض من الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المجتمع، مضيفة: “مثل أن يكون عمل نشاطًا تطوعيًا في القرية أو المدينة التي يعيش فيها، وهناك أيضا مثال وهو أن يكون لدى الطالب مهارات القيادة في المدرسة أو الجامعة، وورقة تثبت ذلك”.

التقديم لهذه المنحة قبل يوم 31 مايو هذا العام

ولفتت إلى أنّ التقديم لهذه المنحة قبل يوم 31 مايو هذا العام، مشيرةً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في تتمثل في شهادة القيد للثانوية العامة، ومفردات مرتب ولي الأمر أو البطاقة الضربية، بالإضافة إلى ورقة بيان درجات الثانوية العامة.

وذكرت، أن رواد وعلماء مصر تؤخذ من 85% لمجموع الثانوية العامة باستثناء مدراس وزراعة وتمريض تأخذ أقل من 85%، مؤكدة على أن النسبة تحدد على حسب متوسط درجات هذا العام.

جدير بالذكر أن جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أعلنت عن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة من برنامج "المنح الجامعية"، والدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر" المُقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية؛ بهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجًا للإلتحاق بفرص تعليمية جامعية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المُعتمدة.

ويقدم البرنامجان؛ منحًا دراسية لأكثر من (370) طالبًا في العام الدراسي 2024/2025؛ من طلاب الثانوي العام الحكومي، والتجريبي، ومدارس STEM؛ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بالإضافة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية، من خلال برنامج "المنح الجامعية" و277 منحة دراسية، من خلال برنامج "رواد وعلماء مصر"، ومدة الدراسية الجامعية للمنحة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (وذلك في حالة إلتحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، وذلك في مجموعة مُتنوعة من التخصصات الدراسية المُتميزة.

علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 مايو 2024، وأن اختيار الطلاب وإعطائهم المنحة يتوقف على تمويل اتفاق التعاون المبرم.