مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرورعلى 185 منشأة غذائية

أعلن الدكتورشريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية على 185 منشأة تبين أن 45 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، تحت إشراف دكتورة عبيرعبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات أسفرت عن من تحرير 154 محضرا وسحب 105 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إعدام 1084 كيلو من أغذية متنوعة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من إعدام 1084 كيلو من أغذية متنوعة و 185 لترات عصائر وألبان غيرصالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.