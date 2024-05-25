كارثة انهيار عقارات الإسكندرية عرض مستمر

يواصل مسلسل انهيار المبانى القديمة بالإسكندرية حصد أرواح السكان، حيث شهدت محافظة الاسكندرية مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انهيار شرفة منزل "بلكونة"، بشارع 1 بالعوايد خلف شركة الأدوية.

كان قد تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار شرفة منزل"بلكونة"، بشارع 1 بالعوايد خلف شركة الأدوية بمحافظة الإسكندرية.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار شرفة منزل "بلكونة"، بشارع 1 في العوايد خلف شركة الأدوية بمحافظة الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب اخر كان قد لقى 3 اشخاص مصرعهم منهم طفل اثر انهيار احد العقارات بمنطقة الباب الجديد بمنطقة وسط محافظة الاسكندرية

تحولت منطقة الباب الجديد الى صراخ وعويل اهالى المنطقة عقب خروج جثمان احدى الأطفال يبلغ عمره ١٠ سنوات تصادف مروره اسفل العقار اثناء انهياره. تبين ان الطفل من سكان المنطقة اثناء توجه لشراء متطلبات العشاء للمنزل انهار عليه العقار.

نجحت قوات الحماية المدنية بـ الاسكندرية في انتشال جثتين أحدهما لعامل وطفل اخر من أسفل أنقاض العقار المنهار ، ليصل عدد الضحايا الى 3 اشخاص

كانت غرفة عمليات حى وسط الاسكندرية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بورود بلاغ يفيد بـ انهيار عقار بشارع الكواكب متفرع من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبدالباعث بمنطقة الباب الجديد.

وانتقل ضباط الشرطة والحماية المدنية ومسؤولي حي وسط الاسكندرية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابقين فقط وانهياره بالكامل عدا بعض الجدران، وتبين من الفحص أن العقار صادر له قرار إزالة للطابقين الثالث والثاني، وقرار ترميم للطابق الأول، وقبل الانهيار كانت تجرى فين أعمال ترميم دون ترخيص من الحي.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط المنزل المنهار، فيما أسفر الحادث عن مصرع الطفل «سعد ممدوح سعد» 10 سنوات تصادف مروره أسفل العقار منطقة الباب الجديد لحظة انهياره، واحد السكان يدعى «محمد جابر السيد سلامة» 50 سنة، عامل.