شباب الصحفيين عن قرارات العدل الدولية بشأن الأوضاع في غزة: انتصار للإنسانية وتتويجا للجهود المصرية

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن قرار محكمة العدل الدولية حول إلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية والهجوم على فلسطين وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لوصول المساعدات الإنسانية واتخاذ الإجراءات بدخول قطاع غزة لأي لجنة تحقيق وضرورة تحلي تل أبيب يمسئوليتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية هو أكبر انتصار للإنسانية وتتويجا للجهود المصرية التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الضغط بكافة الطرق واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي أنصفت القضية الفلسطينية حان الوقت على المجتمع الدولي أن يتحرك بقوة ويشكل رأي عام مختلف أمام المجازر الإسرائيلية وأن يضع أمام عينية رؤية مصر السيسي في حل الأزمة الفلسطينية

أشار رئيس الجبهة إلي إن اتصال بايدن الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب قرارات محكمة العدل الدولية يؤكد من جديد على قوة مصر وإنها رمانة الميزان في المنطقة وإنها اكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية ودورها المحوري الكبير في الوصول إلى حل عاجل وعادل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية