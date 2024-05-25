وزير البترول يفتتح المرحلة الأولى لـ«الاسكادا» للكشف عن التسريبات بـ 10 خطوط

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المرحلة الأولى لغرفة التحكم والمراقبة «الاسكادا» بشركة أنابيب البترول، والتى شملت انشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن اى تسريبات بالخطوط، 10 خطوط كمرحلة أولى.

وعقب الافتتاح، أوضح «الملا»، أهمية هذا المشروع الذي ياتى على غرار نظام «الاسكادا» بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، حيث يهدف إلى تحقيق أقصى درجات التأمين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومن ثم نقل المنتجات البترولية إلى أماكن التوزيع والاستهلاك .

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع و الكيميائي جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.