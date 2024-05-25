محافظ أسوان يتابع امتحانات الدبلومات الفنية لـ 15 ألف و433 طالب وطالبة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنطلاق ماراثون إمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات ، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2023/2024 ، والتى تستمر حتى 27 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى.

وأوضح أنه تم الإستعداد المبكر من قبل مديرية التربية والتعليم والمحليات، من خلال تجهيز المقار الإمتحانية والإستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات ، وهو الذى يتكامل مع الإلتزام بالجدية والإنضباط داخل اللجان ، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 15 ألف و 433 طالب وطالبة موزعين داخل 61 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن طلاب الدبلومات الفنية " الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى والمزدوج يؤدون الإمتحانات النظرية التحريرية خلال الفترة من 25 مايو إلى 6 يونيو القادم ، ليعقبها الإمتحانات "العملية والمعملية " فى الفترة من 8 إلى 27 يونيو ، على أن تتوقف الإمتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أنه تم تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على اللجان والمعامل والورش والإستراحات ومراكز التوزيع بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال أبنائنا الطلاب ، وأيضاً المنتدبين لأعمال الإمتحانات، وتم تجهيز مركز توزيع الأسئلة ، والسيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية ، كما تم تجهيز 30 إستراحة للرجال والسيدات ، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لهم على الوجه الأكمل .