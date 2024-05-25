ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات.. عاودت أسعار المشغولات الذهبية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، وزاد الجرام بنحو 15 جنيهًا، وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بالرغم من أن اليوم وغدًا الأحد يتم تطبيق العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية.

اجتمعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، وقررت تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار المشغولات الذهبية خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات:

سعر الذهب عيار 14

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية عيار 14 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية لتسجل نحو 2087 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18

بينما ارتفعت أسعار المصنوعات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية عيار 18 لتسجل نحو 2683 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21

كما وصل سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت ليسجل نحو 3130 جنيهًا للجرام.

بينما قفزت أسعار المشغولات الذهبية عيار 24 خلال تعاملات منتصف اليوم السبت في أسواق لاصاغة المصرية لتسجل نحو 3577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا:

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أمس الجمعو، بارتفاع 0.20%، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.