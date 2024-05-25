إنطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا

انطلق صباح اليوم السبت 25 مايو الجاري بجامعة المنيا ، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم 27 من يونيو القادم.

واتخذت جامعة المنيا ، كافة الترتيبات اللوجيستية، بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الإمتحانات والكنترولات ، ووضع جداول الإمتحانات ، مع الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية ؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب ، وكذا التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة ، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

أوضح الدكتورعصام فرحات رئيس الجامعة ، أنه يؤدي اختبارات الفصل الدراسي الثاني ، نحو 80 ألف طالبًا وطالبة ، لافتًا ، إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإرشادات والتعليمات المُنظمة للعملية الإمتحانية، ومنع دخول الطلاب للجان الإمتحانات بالهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك، مع الحفاظ على توفير كافة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الأطقم الطبية؛ للتعامل مع أية حالات مرضية طارئة.