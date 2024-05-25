ماذا تعني الحوكمة وأهدفها في حماية المؤسسات (شاهد)

كشف مصطفى ناصف، الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة، معنى الحوكمة، موضحا أنه مفهوم واحد في كل المراجع ويكون غير مفهوم لمن يقرأه غالبا.

الحوكمة عبارة عن مجموعة من المبادئ

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوكمة عبارة عن مجموعة من المبادئ هدفها أن المؤسسة أو الكيان الذي يطبقها يوصل لأهدافه، مضيفًا أن الهدف الأكبر من الحوكمة هو الاستدامة أو استمرار المشروع وذلك يكون من خلال تحقيق أرباح.

هدف الحوكمة أن تكون المؤسسة تدار بشكل مؤسسي

ولفت إلى أن هدف الحوكمة أن تكون المؤسسة تدار بشكل مؤسسي وأسلوب إدرتها يعتمد على حماية كل الأطراف من ذوي المصلحة في هذه المؤسسة، ويضمن للمساهمين أن هناك قواعد تحمي أموالهم.

وأردف أن الحوكمة تحمي حقوق الأقلية من المستثمرين أمام الأغلبية، وتحفظ حقوقهم وتجعل لهم ممثل في مجلس الإدارة واتخاذ القرارات وتحمي حقوق الإدارة العليا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اعلن عن إطلاق المرحلة الرابعة لتطوير الاداء المؤسسي والتحول الإداري. بجامعة طنطا بما ينعكس على تحسين التصنيف الدولي للجامعة وفقا لمنظومة الإدارة بالأهداف، ومستهدفات الخطة الاستراتيجية ومحاور التطوير والانجاز .

جاء ذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الحوكمة والتصنيف بكليات الجامعة.

من جانبها عرضت الدكتورة دينا عبد الهادى مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي تقريرا عن ما تم انجازه في الجوانب المعرفية من خلال الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور رضا بسيوني مدير وحده نظم المعلومات بالجامعة، تناولت خلاله مراحل تطور نموذج الحوكمة بجامعة طنطا، موضحة أن تجربة جامعة طنطا في الحوكمة والتحول الرقمي لتحسين مؤشرات الأداء بالجامعة والكليات تعد تجربة متفردة، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق لوحة تحكم ديناميكية لمتابعة وتقييم أداء الكليات والجامعة لقياس مؤشرات الحوكمة المؤسسية بطريقة الكترونية تساعد متخذي القرارات على المتابعة الإدارية والأداء بصورة لحظية بكل قطاعات الجامعة وأنه سيتم تنظيم زيارات من فريق الحوكمة المركزي لمتابعة العمل وتقديم الدعم الفني لهم.