أباظة: نوافق على قانون المنشآت الصحية مع الحوكمة

أعلن النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب، موافقته على قانون المنشأت الصحية، مؤكداً أن هناك تخوفات من تقديم الخدمة الصحية، وأن الجميع يعلم الحال الذي وصلت إليه المنشأت الصحية لايرضي أحد.

وأضاف اباظه في كلمته في الجلسه العامة اليوم، بأن الصحة في تدهور وتحتاج الي نظرة لان الناس نايمه في الشارع، والدولة لاتستطيع تقديم جيمع الخدمات بدون القطاع الخاص ولابد ان تتطور الخدمه ويتحقق التامين الصحي الشامل.

وشدد اباظه، على موافقته على مشروع القانون مع وضع حوكمة والرقابة على تنفيذ القانون، وعدم حرمان المواطن من الرعاية الصحية.