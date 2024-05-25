نائب محافظ القاهرة تتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير المناطق المحيطة بالطريق الدائري

استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير..

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على العمل المستمر لتقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بطول الطريق الدائري والمقسم الى قطاعات ضمن خطه الدولة الشاملة لتطوير المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

جاء ذلك خلال تفقدها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري مرورا بأحياءها والتي يشملها المسار ( البساتين - دار السلام- مصر القديمة) طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

تجميل العقارات المحيطة وأعمال الدهانات بالالوان المحددة طبقا للرسومات والتصميمات

وشددت نائب محافظ القاهرة على رفع كفاءة وتجميل العقارات المحيطة وأعمال الدهانات بالالوان المحددة طبقا للرسومات والتصميمات التي تم اعتمادها و اعمال ازالات العقارات بالموقع لخلق طريق سطحي الى جانب اعمال رفع المخلفات والرتش تمهيدها لاستكمال أعمال التطوير و دعم القطاع والمواقع والنقاط الجاري العمل بها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب و اللوحات الاعلانية المقرر اضافتها بالإضافة إلى أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، مع دعم منظومة وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير .

ووجهت نائب محافظ القاهرة، خلال جولتها بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري اللائق ورفع كافة المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بمحيط الاعمال تذليلا لكافة التحديات للانتهاء من اعمال التطوير القائمة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية طبقا للجدول الزمني المقرر ومشددة على سرعة استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري ورفع كفاءة الممرات اسفله لمواكبة أعمال التطوير الذي تشهده المنطقة.

رافق المهندسة جيهان عبد المنعم خلال الجولة المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني والمهندس محمد كمال بادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية و المهندسة حنان السيد سكرتير حي البساتين وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة وممثلي شركات الانتاج الحربي و جامعة عين شمس ووزارة النقل و بحوث الاسكان بمحافظة القاهرة .

الجدير بالذكر أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة والتي تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة .