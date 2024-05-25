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السبت 25 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل الخروج.. تفاصيل حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

حالة الطقس غدًا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، من اليوم السبت إلى الخميس 30 مايو.
 

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العثور على جثة فتاة مذبوحة بجوار شريط القطار بقرية العدوة فى الفيوم

 وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم  السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

 ومن يوم الأحد هناك ارتفاع  مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح.

 واعتبارًا من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

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