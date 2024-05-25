العثور على جثة فتاة مذبوحة بجوار شريط القطار بقرية العدوة فى الفيوم

عثرت أجهزة الأمن بالفيوم على جثة فتاة مذبوحة من رقبتها وملقاة بجوار شريط القطار بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغًا بالعثورعلى جثة فتاة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية العدوة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة فى العشرينات من عمرها مذبوحة من رقبتها، وتم. نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين:

فى وقت سابق لقي شخص بالفيوم مصرعه، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، في إحدى قرى مركز سنورس، بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة استُخدم خلالها الشوم والعصي، واعتدى خلالها أحد الطرفين على آخر متسببًا في وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة عطيفة بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وأصيب خلالها مواطن، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، ونقل المصاب غلى مستشفى الفيوم العام، وتوفي خلال محاولة إسعافه، وتم إيداع الجثة بمشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.