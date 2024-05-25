39 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 118 لجنة في الغربية

انطلقت فى محافظة الغربية، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية بجميع النوعيات "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، حيث يؤدي 39 ألفًا و957 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، في 118 لجنة امتحانية على مستوى المديرية.

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها 54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، و10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، و48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، و6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، وتم فرش جميع اللجان الفرعية بعدد 20 طالبًا وإجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39957 طالبًا وطالبة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سريرًا، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة، التي تليق بالمعلمين.

انتظام اللجان وتوفير سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب:

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا، كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.