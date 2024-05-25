نجاحات كبيرة لمعارض نقابة صُناع الأثاث المقامة بالقاهرة

نجاحات كبيرة حققها صُناع الأثاث بدمياط، ونقابة صُناع الأثاث في تقديم الأثاث الدمياطي بالقاهرة بأقل تكلفة وأعلى جودة من خلال المعارض التي تنطمها وتشارك بها النقابة بعارضيها في ربوع القاهرة الكبرى.

وقال محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، إن النقابة تشارك بداية من 30 مايو الجاري ولمدة 10 أيام كاملة في معرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

وأضاف، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن التحركات الإيجابية التي تخطوها النقابة في الفترة الأخيرة لدعم صناعة الأثاث الدمياطي، سواء المشاركة في المعارض التي تنطمها الدولة، أو تنظيم معارض بجهود فردية للنقابة.

وأكد على أن كل معارض النقابة ومشاركتها كانت ناجحة للغاية، وقدم صناع الأثاث بدمياط عروضًا جيدة للمواطنين كانت هي الأفضل على مدار السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال محمد الحطاب، إن معرض النقابة، ضمن المبادرة الوطنية للتقسيط، كان ناجحًا للغاية ويستمر حتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أن عشرات بل مئات العارضين استفادوا من العروض المقدمة.

وأوضح، أن المشاركة في معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي بعد الإقبال الكبير التي شهدته الدورات السابقة للمعرض، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار متميزة، مشددًا على أن هناك العديد من المفاجآت.