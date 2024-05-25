السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة العين الإماراتي و يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي فريق العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد في أبوظبي بالإمارات، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
 

وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات SSC السعودية.

 

وكان فريق يوكوهاما قد فاز ذهابا في ملعبه على العين الإماراتي بنتيجة 2-1، ويكفي الفريق الياباني التعادل أو الفوز بأي نتيجة في الإياب أمام العين ليتوج باللقب، بينما يسعى العين للفوز بفارق هدفين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

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