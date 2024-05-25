الأهلي والترجي.. المارد الأحمر ولغة الأرقام القياسية

تحمل مباراة اليوم بين الفرق الأول لكرة بالنادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا مجموعة من الأرقام القياسية المنتظر تحقيقها من جانب الفريقين وبالتحديد للنادي الأهلي تجعل منها مباراة تاريخية.

تحمل مواجهة اليوم رقم 24 في مواجهات الفريقين وتعد الأكثر تكرارا في مباريات البطولة على مستوى القارة، والثالثة من حيث الترتيب على مستوى العالم.

وفي حال تتويج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا على حساب الترجي سيُعادل المارد الأحمر رقمًا قياسيًا حققه من قبل في نسخة 2005، عندما توج باللقب بدون هزيمة.

ويرغب فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقاء اليوم في تحقيق الفوز بدون استقبال أهداف في مرماه ، ليكون المارد الأحمر هو الفريق الوحيد في تاريخ قارة أفريقيا الذي حقق لقب بطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف واحد.

كما سيصبح النادي الأهلي أول فريق عربي و إفريقي لكرة القدم يشارك في بطولة إنتركونتننتال الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بداية من العالم الحالي بدلا من كأس العالم للأندية بينما يصبح هذا الجيل الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الأهلي 4 دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر كل من إمام عاشور و رضا سليم و وسام أبو علي و محمود الزنفلي و موديست الفوز بأول لقب بدوري أبطال أفريقيا لهم في مسيرتهم الكروية .

بينما ينتظر اللاعب رامي ربيعة الفوز التتويج باللقب السادس له في تاريخه ليكون أكثر لاعب في تاريخ النادي الأهلي فوزا بالأميرة السمراء .

ويكفي الأهلي تسجيل هدف وحيد في شباك أبناء باب سويقة للتتويج باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا في النهائي السابع عشر في تاريخه والخامس على التوالي في رقمين قياسيين فريدين ينافس الأحمر فيهما نفسه.

الأهلي يحقق رقم قياسي في أفريقيا



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل للمباراة رقم 21 على التوالي بدون هزيمة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، متخطيًا رقم الترجي التونسي السابق والذي حقق 20 مباراة سابقة بدون خسارة بين عامي 2018 و2020.