ترحال جماهير الأهلي بالفيوم لمؤازرة فريقها أمام الترجي التونسي

شهدت محافظة الفيوم اليوم السبت خروج أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي بالمحافظة لمساندة فريقها أمام فريق الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة العودة من مباريات الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة باحثا عن تحقيق الفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، ويحتاج الشياطين الحمر إلى الفوز حتى لاتصل المباراة إلى ماراثون ركلات الجزاء الترجيحية في حالة تكرار التعادل السلبي مرة أخرى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وكريم فؤاد بينما يلعب فى خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق، فيما يقود خط الهجوم بيرسي تاو، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

_مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع مازيمبى في ذهاب نصف النهائي ثم فاز بثلاثية دون رد على بطل الكونغو ليتأهل للمباراة النهائية ثم يتعادل سلبياً مع الترجى في رادس.

_مشوار الترجى في دوري أبطال أفريقيا

افتتح افتتح الترجى التونسى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبي إياباً وفى دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسى بهدفين دون رد ثم خسر من الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولى مرتين ذهاباً وإياباً ثم فاز على النجم الساحلى بثنائية ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد وفى ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد ليتأهل لنهائى البطولة ثم يتعادل مع الاهلى سلبياً في رادس.