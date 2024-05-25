سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أول أمس بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر على سعر العملات.



سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو47.05 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو51.02 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو51.49 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو30.02 جنيه للشراء و30.11 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو12.54 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو153.20 جنيه للشراء و153.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.