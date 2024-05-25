السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أول أمس بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

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سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت

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أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة.. عيار 21 بكام


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر على سعر المعدن الاصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا للبيع مقابل 3565 جنيها للشراء.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها للبيع مقابل 3120 جنيها للشراء.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيها للبيع مقابل 2674 جنيهًا للشراء.
فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو25120 جنيهًا للبيع مقابل 24960 جنيهًا للشراء.
وجاءت سعر أونصة الذهب نحو 2339 دولار للبيع مقابل 2338 دولارًا للشراء.

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