أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة.. عيار 21 بكام

اسعار الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات.. واصلت اسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في أسواق الصاغة المصرية، في التداول عند مستوى الأسعار النهائية لتعاملات يوم الخميس دون تغير في حركة أعيرة الذهب في السوق المحلية، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 65.67 دولار.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، وقررت تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار المشغولات الذهبية خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 25080 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار جرام الذهب اليوم بالدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 75.05 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 65.67 دولار.

حققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 56.28 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

بلغت أسعار الذهب الجديد اليوم في مصر كالآتي:

سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3582 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 الى 2687 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2090 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالدولار

تداولت أسعار الذهب اليوم عالميًا، في نطاق محدود وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 2333.79 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

بلغ سعر الذهب اليوم في مصر كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2665 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2073 جنيهًا.